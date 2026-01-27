Ciclone Harry delusioni e polemiche | Da Roma solo un' elemosina 33 milioni non bastano

Le recenti conseguenze del ciclone Harry hanno evidenziato le difficoltà delle comunità siciliane, colpite da danni ingenti e mancanza di risorse adeguate. Tra case distrutte e infrastrutture compromesse, la regione affronta una crisi complessa, mentre le istituzioni sono chiamate a intervenire con tempestività e supporto concreto.

Tra case sfondate, frane e strade impraticabili, le popolazioni siciliane affrontano i giorni più difficili dopo il ciclone Harry. A misurare da vicino la devastazione è arrivata nelle scorse ore la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha incontrato amministratori locali e cittadini per capire le reali esigenze dei territori, mentre dal governo arrivano 33 milioni di euro per la Sicilia, pari a quelli stanziati per Calabria e Sardegna, nonostante la differente entità dei danni. I fondi, decisi ieri dal Consiglio dei ministri, rappresentano solo una prima tranche dei finanziamenti e hanno suscitato forte delusione tra le autorità regionali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il ciclone Harry ha causato danni significativi nell’Agrigentino, con un costo stimato superiore a 33 milioni di euro.

