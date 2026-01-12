basket il tabellone della final eight di coppa italia 2026

Al termine della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026, è stato definito il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, che si terrà a Torino dal 18 al 22 febbraio. La fase finale si avvicina, delineando le sfide che vedranno protagonisti i migliori club del torneo.

Con la conclusione della quindicesima giornata della Serie a di basket 2025-2026, è diventato ufficiale il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio. La decisione del giudice sportivo sull’esclusione di Trapani ha indubbiamente modificato la situazione, con Trento che non prenderà parte alla competizione. Dentro invece Napoli, nonostante la sconfitta di questa sera contro l’Olimpia Milano. La testa di serie numero uno sarà la Virtus Olidata Bologna, campione d’Italia in carica ed in vetta alla classifica del campionato. Le V-Nere affronteranno ai quarti di finale proprio la Guerri Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

