Film in uscita questa settimana al cinema 5 gennaio – 11 gennaio
Ecco un elenco dei film in uscita nelle sale italiane dalla settimana dal 5 all’11 gennaio. Una selezione di nuove uscite che offre diverse opzioni per gli spettatori interessati alle novità cinematografiche di questo periodo. Di seguito, i titoli e le date di distribuzione, per aiutarti a pianificare le tue uscite al cinema.
Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 5 gennaio all’11 gennaio. Sirat. Data di uscita: 8 gennaio 2026 Regia: Oliver Laxe Cast: Jade Oukid, Tonin Janvier, Richard Bellamy, Joshua Liam Herderson Genere: Drammatico, Spagna, Francia 2025, 120 min. Luis con il giovane figlio Esteban si aggira in un rave party mostrando una foto della figlia Mar della quale ha perso da alcuni mesi le tracce e che vorrebbe trovare. Nessuno la conosce ma, nel corso della ricerca, l’uomo fa delle conoscenze che, dopo la chiusura della festa da parte dei militari, lo indirizzano verso un altro rave. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
I 15 film più importanti in uscita a gennaio 2026 – Classifica
