Film in uscita questa settimana al cinema 19 gennaio – 25 gennaio

Ecco una selezione dei film in uscita questa settimana nei cinema italiani, dal 19 al 25 gennaio. Un'occasione per scoprire le novità cinematografiche e valutare le proposte disponibili. In questa breve guida troverai le principali uscite, per aiutarti a scegliere cosa vedere nel cinema più vicino.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 19 gennaio al 25 gennaio. Inland Empire – L’impero della mente. Data di uscita: 19 gennaio 2026 Regia: David Lynch Cast: Karolina Gruszka, Jerry Stahl, Cameron Daddo, Peter J. Lucas Genere: Drammatico, Stati Uniti, Polonia, Francia 2006, 172 min. Un flusso di pensiero libero di un artista, che non richiede spiegazioni, ma solamente intuizioni, emozioni personali, positive o negative che siano. 2000 metri ad Andriivka. Data di uscita: 19 gennaio 2026 Regia: Mstyslav Chernov Genere: Documentario, Ucraina 2025, 106 min. La missione di un plotone ucraino: attraversare un miglio di foresta, pesantemente fortificata e minata, per liberare il villaggio strategico di Andriivka dalle forze russe. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

