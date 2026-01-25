Dalla città al Delta il Ferrarese in vetrina alle fiere internazionali del turismo

Il Ferrarese, con città come Ferrara, Comacchio e il Delta del Po, si propone come destinazione di interesse alle fiere internazionali del turismo. La partecipazione a questi eventi ha permesso di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della regione, ottenendo risultati positivi e attirando visitatori da tutto il mondo. Queste iniziative rafforzano la presenza del territorio sui mercati globali, contribuendo alla crescita del settore turistico locale.

Ferrara, Comacchio e il Delta del Po si presentano ai mercati internazionali con risultati incoraggianti nell'ambito della partecipazione alle principali fiere dedicate al turismo. La presenza degli operatori alla Cmt di Stoccarda, in programma dal 17 al 25 gennaio, segna l'avvio di un percorso.

