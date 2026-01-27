Arezzo Fiere e Congressi propone un calendario ricco di eventi nazionali e internazionali nel primo semestre del 2026, offrendo opportunità di networking e crescita nel settore fieristico. La programmazione, che comprende diverse manifestazioni, si rivolge a professionisti e visitatori interessati a scambi di conoscenze, innovazione e sviluppo economico.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – A rezzo Fiere e Congressi presenta davvero un fitto calendario di manifestazioni nella prima parte dell’anno appena iniziato. “Molti gli eventi da non perdere” annuncia infatti il presidente dell’Ente Fieristico aretino, Ferrer Vannetti: “Sono in programma manifestazioni che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati con una multiformità espositiva che testimonia la duttilità e la capacità di recepimento delle varie esigenze espositive e di eventi da parte del nostro Ente. Tutto ciò testimonia anche, ancora una volta, come sia in atto il definitivo accreditamento nazionale e internazionale della Fiera, a partire assolutamente dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Fiere e Congressi: un febbraio da non perdere ricco di manifestazioni nazionali e internazionali

Approfondimenti su Arezzo Fiere e Congressi

Arezzo Fiere e Congressi approva un nuovo Piano Industriale volto al potenziamento delle attività fieristiche e alla riapertura degli spazi per eventi di spettacolo pubblico, tra cui concerti e manifestazioni sportive.

Arezzo Fiere ospita Arezzo Mineral Expo e Arezzo Ludica, due eventi dedicati a collezionisti, appassionati e famiglie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arezzo Fiere e Congressi

Argomenti discussi: Umanità in Fiera, due giorni al Centro Affari; Umanità in Fiera: ad Arezzo un laboratorio culturale sulla salute, l’economia etica e il futuro della società; Umanità in Fiera 2026: Il Futuro e la Crescita Sostenibile; Arezzo: laboratorio culturale sulla salute.

Arezzo Fiere e Congressi: al via una prestigiosa collezione autunno-inverno di eventiArezzo, 19 novembre 2024 – Fino a fine febbraio 2025 Arezzo Fiere e Congressi osserverà ritmo altissimo, scandito da un calendario fitto di eventi tra tradizione e innovazione. Lo spiega il ... lanazione.it

Umanità in Fiera tra benessere e salute. Il nuovo grande appuntamento del palaffariUna domenica in compagnia di Umanità in Fiera, un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica ... lanazione.it

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I VISITATORI24-25 Gennaio Arezzo Fiere e Congressi è una delle più importanti realtà italiane del settore fieristico in Italia. La struttura è completamente al chiuso e climatizzata per la stagione - facebook.com facebook