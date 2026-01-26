Fiere | Mimit intesa Aefi e It-Ex per rafforzare sistema

Il settore fieristico italiano si prepara a un rafforzamento della collaborazione tra Mimit, Aefi e It-Ex, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione operativa e strategica. Questa sinergia mira a sostenere lo sviluppo del sistema fieristico nazionale, promuovendo innovazione e sostenibilità. Un passo importante per consolidare il ruolo delle fiere come elementi chiave dell’economia e del turismo italiano.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Salto di qualità nella collaborazione operativa e strategica tra le due associazioni rappresentative del sistema fieristico nazionale. Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) e It-Ex (Italian Association of International Exhibitions) hanno sottoscritto a Palazzo Piacentini a Roma, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, una intesa volta a rafforzare e strutturare in modo stabile il coordinamento delle rispettive attività. L'accordo, firmato dal presidente di Aefi, Maurizio Danese, e dal presidente di It-Ex, Raffaello Napoleone, ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle fiere come strumento strategico di politica industriale, capace di sostenere l'attrattività e l'internazionalizzazione del tessuto produttivo italiano e di rafforzare la competitività del sistema fieristico nazionale sui mercati globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

