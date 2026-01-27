fiere giovanni bozzetti nominato presidente del comitato aefi e it ex

Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha annunciato la collaborazione tra AEFI e IT-EX, un passo importante per rafforzare il sistema fieristico italiano e promuovere l'internazionalizzazione del settore. Questa partnership strategica mira a sostenere la competitività delle fiere italiane in un contesto globale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’innovazione nel comparto.

(Adnkronos) - "La collaborazione tra AEFI e IT-EX rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del sistema fieristico italiano, soprattutto in un contesto internazionale sempre più competitivo", ha dichiarato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano in occasione della lettera di intenti Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy per collaborazione strutturata e integrata tra AEFI e IT-EX a sostegno competitività e internazionalizzazione industria fieristica. ”Fin dal mio insediamento alla guida di Fondazione Fiera Milano ho ritenuto che la frammentazione fosse un limite e non un valore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

