Fiere alleanza tra Aefi e It-Ex | Bozzetti presidente del comitato

Aefi e It-Ex rafforzano la collaborazione nel settore fieristico italiano, evidenziando il ruolo strategico delle fiere per la politica industriale e l’internazionalizzazione delle imprese. La firma di una nuova lettera di intenti, alla presenza del ministro Adolfo Urso, segna un passo importante nel proseguimento del protocollo sottoscritto a settembre, con Bozzetti nominato presidente del comitato congiunto.

Le italiane Aefi (Associazione esposizioni e fiere italiane) e IT-EX (Italian Association of International Exhibitions) rafforzano la collaborazione per valorizzare il ruolo strategico delle fiere come strumento di politica industriale e internazionalizzazione delle imprese con la firma una lettera di intenti alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che dà seguito e sviluppo al protocollo firmato lo scorso settembre. Nuovo documento che è un ulteriore passo in avanti nel percorso di collaborazione tra le due associazioni, definendo un quadro condiviso di lavoro che prevede il coordinamento delle attività di rappresentanza istituzionale, l’avvio di tavoli operativi congiunti e la valutazione di un possibile percorso di aggregazione, nel rispetto delle specificità e dei modelli organizzativi delle due realtà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

