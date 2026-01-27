La Rai riprende il suo ruolo storico a Milano, posando la prima pietra del nuovo Centro di Produzione multimediale nella Fiera. Questo intervento fa parte di un progetto di rigenerazione urbana volto a valorizzare il patrimonio immobiliare dell’area, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle infrastrutture mediatiche nella città. L’edificio, previsto per il 2029, rappresenta un passo importante nel rinnovamento del quartiere e nel futuro delle attività radiotelevisive.

La Rai torna dove tutto è iniziato, in Fiera Milano, con la posa della prima pietra dell'edificio che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo Centro di Produzione multimediale, un “ritorno al futuro” ieri come oggi, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area del ex Fiera voluti da Fondazione Fiera Milano per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. Ritorno nella città dove, il 3 gennaio 1954, Fulvia Colombo annunciò dagli studi di corso Sempione l’inizio delle trasmissioni da Milano, quelle dei trasmettitori di Torino e Roma ed elencò il primo palinsesto che prevedeva un programma sportivo, un film di Mario Soldati, un documentario sul Tiepolo, una commedia di Goldoni e il telegiornale che allora iniziava alle 20,45. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Posata la prima pietra, la Rai torna in Fiera a Milano

Approfondimenti su Fiera Milano

La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai a Milano segna un'importante fase di sviluppo nel settore mediatico locale.

La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione Rai al Portello segna un investimento di 120 milioni di euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Fiera Milano

Argomenti discussi: Posata la prima pietra del nuovo Liceo cantonale; Studentati, a Firenze posata la prima pietra del nuovo complesso di Villa Monna Tessa; Posata la prima pietra della mensa Cirio e Graglia in cantiere a Bagnolo; Posata la prima pietra del nuovo studentato di Villa Monna Tessa.

Posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai a MilanoLa Rai torna in Fiera a Milano. È stata posata la prima pietra del nuovo edificio che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai, un progetto che rientra nel piano di i ... gazzettadiparma.it

Milano, posata la prima pietra del nuovo centro di produzione RaiMilano, 27 gen. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai di Milano. Il ... iltempo.it

Oggi 27 gennaio 2026, posata la prima pietra del cantiere del nuovo centro di produzione Rai di via Gattamelata a Milano. - facebook.com facebook

Posata la prima pietra del nuovo studentato di Villa Monna Tessa a Firenze. Un progetto di rigenerazione urbana con 480 posti letto a tariffe calmierate, per ampliare l’offerta di alloggi universitari accessibili. x.com