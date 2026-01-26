Si avvicina la 76ª edizione di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra le voci che si fanno avanti, si parla di ospiti come Sabrina Ferilli e Luca Argentero, e di un possibile duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro. L'attesa cresce mentre si definiscono i dettagli di un evento musicale e culturale di grande rilievo in Italia.

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, previsto dal 24 al 28 febbraio, la kermesse firmata da Carlo Conti inizia a prendere forma. Dopo la presentazione del regolamento ufficiale e l'annuncio dei 30 Big in gara con i titoli delle rispettive canzoni, tra le certezze di questa edizione c'è Laura Pausini. La cantante sarà co-conduttrice per l'intera durata della manifestazione; dalla Costa Toscana, la nave da crociera ormeggiata davanti a Sanremo, ci sarà invece Max Pezzali. Ora però il gioco dei rumors si sposta sulle guest star ed emerge il nome di Sabrina Ferilli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero? L'inedito duo Pausini-Achille Lauro

Approfondimenti su sabrina ferilli

Sabrina Ferilli torna a Sanremo, mentre Laura Pausini e Achille Lauro sorprendono il pubblico con nuove interazioni.

Mancano meno di trenta giorni all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Ultime notizie su sabrina ferilli

