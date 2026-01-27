Fermato in auto ha con sé una pistola Ma è giocattolo Indagini anche su due passeggeri

Un uomo di 56 anni è stato fermato in auto con una pistola giocattolo. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha portato alla denuncia. Indagini in corso anche sui due passeggeri presenti al momento del controllo. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare la provenienza e il possesso di armi, anche se giocattolo, per garantire la sicurezza pubblica.

Gira di notte con una pistola. Per fortuna, solamente giocattolo. E' comunque scattata la denuncia per un 56enne (residente nel Ravennate) trovato all'alba di lunedì 26 a viaggiare in auto con l'arma. L'uomo, infatti, è stato fermato nella zona Celletta, ad Argenta, mentre era a bordo di una.

