Fuga in auto senza patente | fermato 54enne cinese tra i passeggeri anche una ragazza palermitana
Nella mattina di venerdì 19 gennaio, a Bovisio Masciago, un uomo di 54 anni di origine cinese è stato fermato dalla polizia locale mentre guidava un’auto senza patente. Tra i passeggeri, anche una ragazza palermitana. L’intervento si è svolto durante un normale controllo stradale e ha portato alla scoperta di una situazione irregolare alla guida.
I fatti sono avvenuti a Bovisio Masciago, nella zona di Monza. Gli accertamenti effettuati dai vigili hanno permesso di scoprire che l’uomo non aveva mai conseguito il documento di guida Non è finita bene per un uomo di 54 anni di origine cinese, quando intorno alle 8.45 di venerdì 19 gennaio è stato fermato dalla polizia locale di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza, durante dei consueti controlli stradali: l’uomo era alla guida di un'automobile, ma in vita sua non aveva mai conseguito la patente. Con lui, tra i passeggeri, anche una donna di 26 anni residente a Palermo, che ha assistito alla caotica fuga prima di essere fermata dagli agenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
