Buche ovunque | l’affondo dell’opposizione

Le numerose segnalazioni provenienti da diverse zone della città evidenziano un diffuso problema di manutenzione stradale. Strade dissestate e buche profonde rappresentano un rischio reale per automobilisti, motociclisti e pedoni, compromettendo la sicurezza e la qualità della viabilità urbana. La questione richiede un intervento tempestivo e concreto per garantire condizioni di transitabilità più sicure e adeguate alle esigenze dei cittadini.

Le segnalazioni arrivano da ogni angolo della città e raccontano tutte la stessa storia: strade dissestate, buche profonde, vere e proprie voragini che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. È un malcontento diffuso quello che in questi giorni torna a emergere con forza ad Arezzo, alimentato anche dalle condizioni meteo avverse, tra pioggia, gelo e neve mista a ghiaccio, che non fanno che aggravare una situazione già critica. A raccogliere e rilanciare le proteste dei cittadini è Mery Cornacchini, che ha trasformato la denuncia delle buche in una vera e propria "crociata" urbana, documentando punto per punto le criticità del manto stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

