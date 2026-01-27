Femminicidio Manuela Petrangeli | Gianluca Molinaro condannato all' ergastolo

In questa notizia si comunica la condanna all'ergastolo di Gianluca Molinaro, per il femminicidio di Manuela Petrangeli avvenuto nel luglio 2024. La sentenza rappresenta un passo importante nel contrasto alla violenza di genere e sottolinea l'importanza di interventi efficaci per la protezione delle donne.

Condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro, l'uomo che il 4 luglio 2024 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli uccidendola. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di Camera di Consiglio. "Manuela era una donna forte, solare, determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di sé stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile", aveva sottolineato lo scorso 25 novembre il pubblico ministero nel corso della requisitoria con cui aveva sollecitato la condanna all'ergastolo.🔗 Leggi su Romatoday.it

