Femminicidio Manuela Petrangeli Gianluca Molinaro condannato all' ergastolo per averla uccisa a fucilate

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Manuela Petrangeli. L’accusa ha evidenziato una lunga escalation di rabbia e un’ossessione patologica che hanno portato all’omicidio, avvenuto con colpi di fucile. La sentenza conferma la gravità del reato e la responsabilità dell’imputato, che aveva manifestato comportamenti violenti nei confronti della vittima.

Ergastolo. Con questa sentenza la prima Corte d'Assise di Roma ha accolto la richiesta del pm Antonella Pandolfi contro Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna Manuela Petrangeli. La vittima era stata uccisa con un colpo di fucile a canne mozze. La decisione è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Gianluca Molinaro condannato all'ergastolo Lunedì 26 gennaio si è concluso il processo di primo grado contro Gianluca Molinaro, accusato di aver ucciso l'ex compagna Manuela Petrangeli con un colpo di fucile nel 2024. L'uomo è stato condannato all'ergastolo. Come anticipato, la decisione è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio.

