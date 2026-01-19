Le autorità stanno conducendo indagini ad Anguillara in seguito alla morte di Federica Torzullo, trovata senza vita nella sua abitazione. I carabinieri stanno esaminando la scena, compresi i dispositivi elettronici e l’auto dell’uomo coinvolto, per ricostruire le cause e i dettagli dell’accaduto. L’ipotesi principale è che l’omicidio sia avvenuto nella camera da letto della vittima.

I carabinieri nella villetta dei coniugi per verifiche sulla scatola nera dell'auto e sui cellulari. L'ipotesi è che l'omicidio sia avvenuto nella camera da letto. Stasera, nel comune, prevista una fiaccolata in ricordo di Federica I carabinieri sono tornati questa mattina nella villetta di Anguillara Sabazia, dove secondo le indagini sarebbe stata uccisa Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio. Gli inquirenti sono sul posto per effettuare accertamenti irripetibili sui cellulari e sulla scatola nera dell’auto del marito, principale accusato dell’omicidio della donna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Anguillara, Federica Torzullo uccisa in casa: indagini nella villetta e sull’auto dell’uomo

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, Scientifica nella villetta: dalle telecamere non è mai uscita di casa

Federica Torzullo è scomparsa da Anguillara, dove viveva nella propria abitazione. Le telecamere di sicurezza non registrano alcun movimento che suggerisca una sua uscita. Le autorità continuano le indagini, con il marito come unico indagato per omicidio. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si cercano elementi utili per chiarire quanto accaduto.

Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara l'8 gennaio: indagini in corso

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire l’identità della vittima, nel contesto delle ricerche sulla scomparsa della donna. Le attività proseguono per fare luce su quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anguillara, il legale del marito di Federica Torzullo: "Voleva consegnarsi, è stato arrestato prima" - Claudio Carlomagno il 9 gennaio si presenta alla caserma dei carabinieri di Anguillara. lastampa.it