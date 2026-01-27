Inizia una nuova fase per Edoardo Bove, che si unisce al Watford in Inghilterra. Dopo l’esperienza precedente, il calciatore si prepara a ripartire, affrontando con entusiasmo questa sfida nel campionato di Championship. La sua presenza rappresenta un passo importante nella sua carriera, segnando l’inizio di un percorso che richiederà impegno e determinazione.

Felice e sorridente con la sua nuova maglia con cui tornerà molto presto a calcare i campi da calcio: Edoardo Bove è volato in Inghilterra per affrontare la sua nuova vita con il Watford, formazione che milita nella serie B d'Oltremanica (Championship). Dopo quasi un anno dall'arresto cardiaco che gli avrebbe potuto stroncare per sempre la carriera, ecco finalmente la possibilità di tornare a giocare. "Amo le grandi sfide. Una conferenza stampa in Pompa magna come dimostra l'attesa per il calciatore romano di 23 anni e i numerosi video pubblicati sui social della società inglese. " Ho scelto questo club perché sono il tipo di giocatore che ama queste sfide: è una società ambiziosa che punta a un traguardo importante, il ritorno in Premier League. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Felice di ricominciare, rivivo lo spogliatoio": Bove riparte dal Watford

