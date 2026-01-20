Edoardo Bove si prepara a riprendere la sua carriera in Inghilterra, con un accordo già raggiunto con il Watford. Dopo mesi di inattività, il centrocampista italiano sta per tornare a giocare in Championship, in attesa della conferma ufficiale. Un passo importante nel suo percorso professionale, che segna una nuova fase nel suo impegno nel calcio internazionale.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità

Edoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship.

Bove riparte dalla B inglese: nuova avventura al Watford. L'ex Roma e Fiorentina approda in Championship dove può giocare.

Edoardo Bove, svincolato dalla Roma, ha firmato poco con il Watford. Il club di Championship ha convinto il giocatore con un contratto

