Bove riparte dall’Inghilterra | firma con il Watford

Edoardo Bove torna in campo firmando con il Watford, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un periodo di recupero e sfide personali, il centrocampista italiano riprende l’attività nel calcio internazionale, consolidando la propria esperienza all’estero. Questa scelta rappresenta un passo importante nel percorso professionale di Bove, che ora si prepara a ripartire con determinazione nel campionato inglese.

Ripartenza dall’estero per Edoardo Bove. Il centrocampista italiano ha firmato con il Watford e riprende ufficialmente la sua carriera dopo i mesi difficili seguiti al malore accusato lo scorso dicembre. Bove si rimette in gioco dopo la risoluzione del contratto con la AS Roma, chiudendo così il capitolo italiano aperto dopo l’episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter. L’operazione è stata definita nelle ultime ore: accordo raggiunto e firma già apposta. Per il classe 2002 si apre ora una nuova fase in Inghilterra, con l’obiettivo di ritrovare continuità e serenità dentro e fuori dal campo. Edoardo Bove, new Watford player as deal is signed and sealed on six month contract plus option to extend. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Bove firma con il Watford: sarà possibile rivederlo in Serie A?Edoardo Bove torna in campo dopo un anno di stop, segnato da un grave malore durante Fiorentina-Inter nel dicembre 2024.

Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in ItaliaEdoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship.

