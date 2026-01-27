Federica Cassol è una sciatrice di fondo italiana, nata in Italia, che si prepara a partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Con un forte impegno nel suo sport, si avvicina a questa importante manifestazione olimpica, pronta a rappresentare il suo paese. Di seguito, una panoramica sulla sua carriera e sui suoi obiettivi per l’evento.

“Dovrò cercare di godermi le Olimpiadi al massimo”, queste sono le parole di Federica Cassol, sciatrice di fondo che partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo percorso è stato nettamente in crescita: l’esordio in Coppa del Mondo, poi ai Mondiali e, infine, il coronamento di un sogno per ogni atleta, ovvero le Olimpiadi. Originaria di Sarre, è attiva sin dal marzo del 2016 e nel suo “percorso”, termine che le è tanto caro, ha già dato prova della sua bravura. Chi è Federica Cassol. Nata ad Aosta l’8 maggio 2000, Federica Cassol è originaria di Sarre ed è una fondista italiana, tra i sei valdostani in gara per l’Italia, dopo la convocazione della Fisi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Cassol, chi è e dove è nata la sciatrice di fondo alle Olimpiadi invernali 2026

Approfondimenti su Federica Cassol

Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione.

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Federica Cassol

Argomenti discussi: Fondo: Federica Cassol eliminata nei quarti nella sprint di Goms, vittoria a Linn Svahn; Mocellini, Gabrielli, Cassol, Monsorno e De Martin Pinter qualificati nella Sprint TC di Goms; Federico Pellegrino è secondo nella sprint a tecnica libera di Oberhof • Sci di fondo; Il solito Klaebo e Svahn davanti a tutti nelle qualificazioni della sprint TC di Goms. Bene Mocellini e Cassol.

Federica Cassol, chi è e dove è nata la sciatrice di fondo alle Olimpiadi invernali 2026Federica Cassol è tra le convocate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: chi è la sciatrice di fondo, dove è nata e le curiosità su di lei ... dilei.it

La valdostana, ottava in qualifica, esce nella terza batteria dei quarti di finale della sprint in tecnica classica. #gazzettamatin #Fondo #CoppaDelMondo #federicacassol - facebook.com facebook

Women: Caterina Ganz Iris De Martin Pinter Nicole Monsorno Maria Gismondi Federica Cassol Anna Comarella Martina Di Centa Nadine Laurent Source: x.com