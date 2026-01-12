Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione. A 25 giorni dalla cerimonia di apertura, la sciatrice si prepara con decisione, concentrandosi sulle competizioni di discesa, superG e gigante. Con un calendario ravvicinato, l’atleta si avvicina all’evento con impegno, puntando a rappresentare l’Italia ai massimi livelli.

25 giorni alla cerimonia d’apertura (6 febbraio), 23 alla discesa (8 gennaio), un mese esatto per il superG (12 febbraio) e poco più per il gigante (15 febbraio). Prosegue il countdown verso le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e verso il possibile rientro in almeno una delle gare citate della portabandiera Federica Brignone, a quasi 300 giorni da quel grave infortunio di aprile 2025. La sciatrice continua la corsa verso il tempo per provare a esserci ai giochi olimpici in italiani, anche se il fratello – allenatore non ha dubbi: “A oggi siamo certi che Federica sarà al via delle gare olimpiche – spiega Davide Brignone – il resto lo valuteremo giorno per giorno com’è stato negli ultimi nove mesi “, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A oggi siamo certi che Federica sarà alle Olimpiadi”: il fratello di Brignone non ha dubbi. E la sciatrice ha deciso di andare subito a Cortina

