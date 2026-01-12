A oggi siamo certi che Federica sarà alle Olimpiadi | il fratello di Brignone non ha dubbi E la sciatrice ha deciso di andare subito a Cortina
Il fratello di Federica Brignone conferma la sua presenza alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sottolineando la sua determinazione. A 25 giorni dalla cerimonia di apertura, la sciatrice si prepara con decisione, concentrandosi sulle competizioni di discesa, superG e gigante. Con un calendario ravvicinato, l’atleta si avvicina all’evento con impegno, puntando a rappresentare l’Italia ai massimi livelli.
25 giorni alla cerimonia d’apertura (6 febbraio), 23 alla discesa (8 gennaio), un mese esatto per il superG (12 febbraio) e poco più per il gigante (15 febbraio). Prosegue il countdown verso le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e verso il possibile rientro in almeno una delle gare citate della portabandiera Federica Brignone, a quasi 300 giorni da quel grave infortunio di aprile 2025. La sciatrice continua la corsa verso il tempo per provare a esserci ai giochi olimpici in italiani, anche se il fratello – allenatore non ha dubbi: “A oggi siamo certi che Federica sarà al via delle gare olimpiche – spiega Davide Brignone – il resto lo valuteremo giorno per giorno com’è stato negli ultimi nove mesi “, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Olimpiadi, l'Italia ha scelto i suoi portabandiera: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina
Leggi anche: Brignone, parla Davide: “Certi che sarà a Milano – Cortina”
Il piano Brignone: da oggi a Cortina per allenarsi. Il fratello: Sarà al via delle gare olimpiche; Brignone a Cortina, si lavora alle Cinque Torri sul gigante. Rulfi: 'Rientrare prima dei Giochi non avrebbe molto senso'; Federica Giovinco team manager della Città di Acri -; Si ricomincia alla grande.
“A oggi siamo certi che Federica sarà alle Olimpiadi”: il fratello di Brignone non ha dubbi. E la sciatrice ha deciso di andare subito a Cortina - 25 giorni alla cerimonia d’apertura (6 febbraio), 23 alla discesa (8 gennaio), un mese esatto per il superG (12 febbraio) e poco più per il gigante (15 febbraio). ilfattoquotidiano.it
Cristina Motta "Oggi siamo in questo grattacielo, sede di lavoro di duemila persona di Intesa Sanpaolo. Da dieci anni l’edificio di Renzo Piano è testimone di innovazione e coraggio e costituisce un modello a cui ci ispiriamo nel preparare la Banca alle sfid x.com
Castione saluta Don Enrico 11 gennaio 2026 "Oggi siamo qui riuniti per salutare il nostro amato Don Enrico che, come ben sapete, è stato chiamato dal Vescovo a intraprendere una nuova missione in un’altra parrocchia. È difficile per noi, che lo conosciamo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.