FdI | concluso commissariamento a Napoli
La conclusione del commissariamento di Napoli segna una fase di stabilità per Fratelli d’Italia. Dopo un periodo di gestione temporanea, il partito torna a operare con la piena autonomia sul territorio, secondo le indicazioni della nota ufficiale firmata dal presidente Giorgia Meloni. Questa decisione riflette il positivo percorso di consolidamento e crescita all’interno del partito a livello locale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Con una nota ufficiale, firmata dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, termina il commissariamento cittadino del partito a Napoli. “Nel ringraziare il senatore Sergio Rastrelli per l’attività svolta nel periodo elettorale, si dispone il ritorno della guida politica al presidente eletto dal congresso. Con la conclusione delle elezioni, Marco Nonno riprende quindi le funzioni di presidente della Città Metropolitana di Napoli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Fratelli Italia
Ucraina: Hallissey-Gambardella, bene commissariamento Anpi Napoli, ma problema strutturale
L’ANPI Napoli è stata commissariata, affrontando false ricostruzioni sull’evento filorusso alla Federico II.
In Argentina danno per concluso l’acquisto da parte del Napoli di Milton Pereyra
Il Napoli avrebbe concluso l'acquisto dell'attaccante argentino Milton Pereyra, classe 2008, secondo fonti in Argentina.
Ultime notizie su Fratelli Italia
Argomenti discussi: O ti inginocchi a FdI o paghi: Lepore infiamma la piazza contro il dimensionamento scolastico | FOTO; Sanità nella morsa tra debiti e commissariamento, Roberti e Della Porta chiedono svolta.
Cori fascisti nella sede di Fdi a Parma. Scatta il commissariamento. Crosetto: vanno presi a calci e mandati viaSecondo una prima ricostruzione il vide0 è stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I locali si trovano in Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana. La ... ilsole24ore.com
Parma, cori fascisti nella sede di FdI: dal partito scatta il commissariamentoI cori fascisti che si sentono da dentro un palazzo del centro di Parma, da «me ne frego», a «camicia nera trionferà», fino allo slogan «Duce, duce». Dalla finestra, si vede una bandiera tricolore che ... ilmessaggero.it
Si è concluso l'ultimo giorno di open day al polo Alberghiero, la dirigente Provvisiero: "La nostra offerta è ampia" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.