In Argentina danno per concluso l’acquisto da parte del Napoli di Milton Pereyra

12 dic 2025

Il Napoli avrebbe concluso l'acquisto dell'attaccante argentino Milton Pereyra, classe 2008, secondo fonti in Argentina. La trattativa, riportata da Mondo Boca, rappresenta un importante colpo di mercato per i partenopei, guidati dalla gestione di Aurelio De Laurentiis.

