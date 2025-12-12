In Argentina danno per concluso l’acquisto da parte del Napoli di Milton Pereyra
Il Napoli avrebbe concluso l'acquisto dell'attaccante argentino Milton Pereyra, classe 2008, secondo fonti in Argentina. La trattativa, riportata da Mondo Boca, rappresenta un importante colpo di mercato per i partenopei, guidati dalla gestione di Aurelio De Laurentiis.
La dirigenza partenopea avrebbe chiuso per l'attaccante classe 2008. Colpo mercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis: secondo Mondo Boca la dirigenza partenopea avrebbe chiuso .