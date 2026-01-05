Ucraina | Hallissey-Gambardella bene commissariamento Anpi Napoli ma problema strutturale

L’ANPI Napoli è stata commissariata, affrontando false ricostruzioni sull’evento filorusso alla Federico II. La decisione mira a chiarire la vicenda e a ribadire l’impegno dell’associazione contro ogni forma di mistificazione. La questione evidenzia problematiche strutturali e il bisogno di trasparenza nelle attività dell’ANPI, mantenendo un approccio sobrio e basato sui fatti.

ANPI Napoli commissariata: smontate le false ricostruzioni sull'evento filorusso alla Federico II. "A smentire definitivamente le ricostruzioni false e mistificatorie degli organizzatori dell'evento filorusso alla Federico II è stata la stessa ANPI, costretta a intervenire con il commissariamento della sezione di Napoli. Era un atto dovuto, dopo la reazione violenta contro giovani studenti colpevoli solo di aver tentato di fare una domanda ", dichiarano Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e +Europa, e Bruno Gambardella, Presidente del Comitato Nazionale di Radicali. "Questo tardivo intervento non può e non deve diventare una foglia di fico utile a evitare una necessaria riflessione autocritica da parte dell'ANPI nazionale.

