EA FC 26 Evoluzione Fantasia Glaciale Elenco Giocatori Ed Obiettivi
EA FC 26 introduce l’Evoluzione Fantasia Glaciale, una nuova funzionalità per la modalità Ultimate Team. I giocatori possono potenziare le carte speciali dei calciatori soddisfacendo specifici obiettivi disponibili nell’apposita sezione. Questa evoluzione permette di migliorare le prestazioni delle carte, offrendo opportunità di personalizzazione e crescita all’interno del gioco. Scopri l’elenco dei giocatori e degli obiettivi per ottenere il massimo dal tuo team.
L’ evoluzione Fantasia Glaciale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di domenica 11 Gennaio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Fantasia Glaciale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
