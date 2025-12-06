FC 26 Nuova Evoluzione | Fantasia al comando – Il Regista di Centrocampo! Chance Creator

È disponibile l’Evoluzione “Fantasia al comando” (21 giorni), una EVO a basso costo progettata per potenziare drasticamente le capacità di passaggio lungo e la visione di gioco di un centrocampista o ala. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Costo: 7.500 Crediti o 75 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco+ max: 1. I Miglioramenti Totali. Questa EVO è essenziale per creare un playmaker in grado di lanciare in profondità con estrema precisione. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Valutazione Generale NA +20 Passaggio Lungo Max 90 +18 Visione Max 88 +1 Stile di gioco+ Passaggio lungo Max 1 stili +1 Stile di gioco Passaggio lungo Max 6 stili Le Sfide per Livello (2 Livelli). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Fantasia al comando – Il Regista di Centrocampo! (Chance Creator)

