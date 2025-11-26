Caro energia la zavorra della manifattura italiana Confindustria contro il governo | Privo di coraggio

Anche Confindustria alza la voce contro il governo responsabile di non essere riuscito ad arginare e a dare risposte al caro-energia che zavorra le imprese. “Siamo preoccupati perché assistiamo a una sorta di degrado del sistema industriale e per il calo continuo della produzione connesso alla riduzione dei consumi energetici. Avevamo chiesto un intervento deciso del governo dal punto di vista energetico, ma non vediamo né il senso di urgenza né il coraggio di affrontare una manovra strutturale”, ha denunciato Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l’Energia sul Sole 24 Ore, ritenendo “un intervento sull’energia non più rinviabile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caro energia, la zavorra della manifattura italiana. Confindustria contro il governo: “Privo di coraggio”

