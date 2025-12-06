cinque storie di doctor strange che il mcu deve adattare prima che sia troppo tardi

Le stesse storie di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe (MCU) hanno seguito un percorso distintivo rispetto ad altri eroi. Mentre personaggi come Capitan America o Hulk hanno visto alcune delle loro trame più significative tradotte sui grandi schermi, le avventure di Doctor Strange sono state spesso selezionate di volta in volta, enfatizzando aspetti specifici del personaggio senza esplorare appieno il suo vasto universo narrativo. Questo approccio, pur confermando il successo di botteghino dei film singoli, rischia di limitare la profondità di un personaggio con una storia ricca e articolata, che supera i sessant’anni di pubblicazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

