Famiglia del bosco c’è la data della perizia psichiatrica | al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan

Il 23 gennaio prenderà avvio la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, noti come la “famiglia del bosco”. L’obiettivo è valutare le capacità genitoriali dei due, nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il consulente della difesa, Cantelmi, ha confermato la data a Fanpage. L’esame rappresenta un passaggio importante nel percorso legale e psicologico che coinvolge i soggetti interessati.

