Famiglia del bosco c’è la data della perizia psichiatrica | al vaglio capacità genitoriale di Catherine e Nathan

Il 23 gennaio prenderà avvio la perizia psichiatrica su Catherine e Nathan, noti come la “famiglia del bosco”. L’obiettivo è valutare le capacità genitoriali dei due, nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il consulente della difesa, Cantelmi, ha confermato la data a Fanpage. L’esame rappresenta un passaggio importante nel percorso legale e psicologico che coinvolge i soggetti interessati.

Famiglia nel bosco, bambini separati dai genitori e trasferiti in un centro protetto: il verdetto dei giudici - La vicenda della famiglia nel bosco: istruzione, sicurezza e ricongiungimento dei tre figli al centro del dibattito. notizie.it

La “famiglia del bosco” e quella commerciale dell’influencer: due pesi e due misure che non rispettano la società - La “famiglia del bosco” e quella commerciale dell’influencer: due pesi e due misure che non rispettano la società “Ne avevamo parlato ormai più di tre anni fa, denunciando la pericolosità dei social n ... pordenoneoggi.it

Una passeggiata in famiglia nell'altra metà del mio mondo. Il bosco da toccare, annusare, ammirare. Camminiamo tra le foglie a terra, il muschio e rami scricchiolanti, i rami nudi e noi con i giacconi. Ci si chiede chi venga a decorare gli alberi a Natale e ci si au - facebook.com facebook

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.