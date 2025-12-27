Famiglia nel bosco Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco | chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Il Natale “flash”, durante cui hanno trascorso solo un paio d’ore con i tre figli in casa famiglia, sembrerebbe aver convinto i coniugi Trevallion-Birmingham a muovere i primi passi verso una postura più conciliante nei confronti dei giudici del tribunale dei minorenni dell’Aquila. È per questo che la coppia anglo-australiana avrebbe optato per aggiungere alla loro squadra di difensori un super consulente psichiatrico. Il tutto proprio mentre i due attendono la valutazione psicologica propria e dei figli, che nei prossimi giorni incontreranno esperti che si occuperanno di monitorare il loro «andamento dello sviluppo cognitivo e psicoaffettivo, le figure di riferimento riconosciute e i modelli di identificazione sviluppati». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chi è Tonino Cantelmi, lo psichiatra di Papa Francesco pronto a cambiare le sorti della Famiglia nel bosco Leggi anche: Papà Nathan solo 2 ore e mezza con i figli e Catherine, il Natale ‘in deroga’ della famiglia nel bosco. Salvini: “Violenza di Stato” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Famiglia nel bosco, Catherine scoppia in lacrime e valuta il ritorno in Australia con Nathan e i figli; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale per padre in comunità. Tribunale: Creerebbe precedente; La storia della famiglia nel bosco dall’inizio: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura. Famiglia nel bosco: mamma Catherine racconta la condizione dei figli dopo il Natale - Tra giudizi, regole e separazioni forzate: la difficile quotidianità della famiglia nel bosco, raccontata dalla mamma. notizie.it

