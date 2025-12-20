Sotto sfratto il Babbo Natale di Dolcedo Milano | in paese scatta la raccolta fondi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni ha 80 anni e vive in un piccolo appartamento a Dolcedo (Milano). Prima era il nonno vigile davanti alla scuola, poi è diventato il Babbo Natale per i bambini delle elementari. Gianni prende solo 600 euro di pensione e non riesce a pagare l'affitto alla Curia, proprietaria dell'abitazione. In questi giorni è arrivato lo sfratto. Il paese si mobilità per lui: sit-in e raccolta fondi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Tgcom24.mediaset.it

