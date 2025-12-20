Sotto sfratto il Babbo Natale di Dolcedo Imperia | in paese scatta la raccolta fondi
A Dolcedo, in provincia di Imperia, si apre una raccolta fondi per il Babbo Natale del paese, Gianni, 80 anni. Conosciuto in passato come il nonno vigile, oggi si occupa di portare allegria ai bambini delle scuole. La situazione di sfratto lo mette in difficoltà, e la comunità si mobilita per aiutarlo. La solidarietà dimostrata rappresenta un gesto importante per preservare il suo ruolo e il suo legame con il paese.
Gianni ha 80 anni e vive in un piccolo appartamento a Dolcedo (Imperia). Prima era il nonno vigile davanti alla scuola, poi è diventato il Babbo Natale per i bambini delle elementari. Gianni prende solo 600 euro di pensione e non riesce a pagare l'affitto alla Curia, proprietaria dell'abitazione. In questi giorni è arrivato lo sfratto. Il paese si mobilità per lui: sit-in e raccolta fondi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
