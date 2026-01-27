Falsissimo Samira Lui e Gerry Scotti | cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona rivela dettagli sulla presenza di Samira Lui e Gerry Scotti. Il format su YouTube si concentra sulle confessioni e le notizie più recenti del mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri su personaggi noti e vicende attuali.

Fabrizio Corona lo aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. Nella nuova puntata di Falsissimo, l’ormai noto format su YouTube, l’ex re dei paparazzi ha parlato anche di Samira Lui e Gerry Scotti. Dichiarazioni, quelle sul conduttore, confermate anche da Claudio Lippi, in collegamento dalla terapia intensiva dove si trova ricoverato. Corona, le rivelazioni su Samira Lui. Finita nel mirino di Fabrizio Corona, Samira Lui ha visto la sua carriera passare sotto il microscopio. Nella parte a pagamento di Falsissimo, Corona ha spiegato che a farla entrare a Mediaset sarebbe stato Luigi Punzo, suo fidanzato. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

Claudio Lippi, 80 anni, è stato ospite nell’ultima puntata di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona.

