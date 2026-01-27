Claudio Lippi, 80 anni, è stato ospite nell’ultima puntata di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona. Durante la trasmissione ha parlato del “sistema” Mediaset, offrendo uno sguardo sui suoi pensieri e sulla sua esperienza nel settore. La sua presenza ha attirato l’attenzione, suscitando interesse sulla sua condizione di salute e sui temi affrontati nel programma.

Claudio Lippi, 80 anni, è apparso nell’ultima puntata del format di Fabrizio Corona, Falsissimo, uscita ieri, in condizioni di salute che hanno subito fatto discutere. Il conduttore, irriconoscibile, è stato mostrato su un letto d’ospedale, con il tubo dell’ossigeno nel naso, la barba incolta e un volto visibilmente segnato. A introdurre il suo intervento è stato lo stesso Corona, che ha parlato senza mezzi termini di un Lippi “in fin di vita”. Fabrizio Corona a Falsissimo (Youtube) A chiarire la situazione è stato però lo stesso Lippi, che ha spiegato di trovarsi in terapia intensiva per dei controlli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Claudio Lippi in terapia intensiva a Falsissimo, parla con Corona del “sistema” Mediaset (VIDEO)

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi in fin di vita in terapia intensiva e senza un euro: le dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno preoccupare; Claudio Lippi in videochiamata con Corona: È in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste.

Claudio Lippi, terapia intensiva e gli ultimi problemi di salute: come sta davveroClaudio Lippi ricoverato in terapia intensiva: riappare dopo mesi in un video di Fabrizio Corona, ecco come sta. donnaglamour.it

Claudio Lippi, perché è in terapia intensiva: la malattia e la rivelazione drammatica di Fabrizio CoronaNell’ultima puntata di Falsissimo il conduttore ha chiamato l’ex re dei paparazzi dall'ospedale per raccontare le sue condizioni di salute (ed economiche) ... libero.it

#FabrizioCorona ieri ha pubblicato l'ultima puntata di "Falsissimo- il prezzo del successo " e ha mostrato anche una videochiamata fatta con #ClaudioLippi mentre si trova in un letto di ospedale in terapia intensiva. Il conduttore si è complimentato con Corona - facebook.com facebook