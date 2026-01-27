Claudio Lippi in terapia intensiva a Falsissimo parla con Corona del sistema Mediaset VIDEO
Claudio Lippi, 80 anni, è stato ospite nell’ultima puntata di Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona. Durante la trasmissione ha parlato del “sistema” Mediaset, offrendo uno sguardo sui suoi pensieri e sulla sua esperienza nel settore. La sua presenza ha attirato l’attenzione, suscitando interesse sulla sua condizione di salute e sui temi affrontati nel programma.
Claudio Lippi, 80 anni, è apparso nell’ultima puntata del format di Fabrizio Corona, Falsissimo, uscita ieri, in condizioni di salute che hanno subito fatto discutere. Il conduttore, irriconoscibile, è stato mostrato su un letto d’ospedale, con il tubo dell’ossigeno nel naso, la barba incolta e un volto visibilmente segnato. A introdurre il suo intervento è stato lo stesso Corona, che ha parlato senza mezzi termini di un Lippi “in fin di vita”. Fabrizio Corona a Falsissimo (Youtube) A chiarire la situazione è stato però lo stesso Lippi, che ha spiegato di trovarsi in terapia intensiva per dei controlli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
