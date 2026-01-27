Falsissimo la risposta di Mediaset | Libertà di espressione non è diffamazione o gogna mediatica

Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo alla puntata di Falsissimo, sottolineando che libertà di espressione non equivale a diffamazione o gogna mediatica. La nota evidenzia la posizione dell’azienda nel rispetto delle norme e del dibattito pubblico, mantenendo un atteggiamento professionale e sobrio nel confronto sulle responsabilità mediatiche.

Mediaset non ci sta. Dopo la puntata di Falsissimo mandata in onda da Fabrizio Corona, l'azienda ha diffuso una nota in cui replica con tono duro alle parole dell'ex re dei paparazzi. " La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero" si legge nel comunicato diffuso da Cologno Monzese. Che così definisce quanto diffuso: "Si tratta della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

