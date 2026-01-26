Minore denunciato per coltelli stampati in 3D portati a scuola Sequestrata stampante e armi in polimero interviene il Tribunale per i Minorenni di Bolzano

Un minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello stampato in 3D durante l’orario scolastico. La polizia ha sequestrato la stampante 3D e le armi in polimero. Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha avviato le procedure appropriate. L’episodio evidenzia le sfide legate alla diffusione di oggetti realizzati con tecnologie di stampa 3D nel contesto scolastico.

L’oggetto è stato immediatamente consegnato al comando stazione dei carabinieri e sottoposto a sequestro. Dai primi accertamenti è emerso che il coltello sarebbe stato acquisito dal minore tramite un altro studente dell’istituto. Il ragazzo si è poi presentato spontaneamente in caserma accompagnato dai genitori, consentendo agli investigatori di ricostruire l’accaduto e di informare tempestivamente l’autorità giudiziaria competente. Su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Bolzano è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello studente. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti e sequestrati una stampante 3D e ulteriori coltelli analoghi con lama a scatto realizzati in polimeri e assemblati dallo stesso studente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

