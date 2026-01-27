In questo articolo analizziamo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona e il suo ruolo nel contesto mediatico e giudiziario. Si approfondisce la sua posizione rispetto al sistema e alle accuse di coinvolgimento, cercando di chiarire i punti salienti e la reale portata delle sue affermazioni. Una panoramica obiettiva su un tema attuale che coinvolge figure pubbliche e dinamiche del mondo dello spettacolo.

Forse perché quel sistema che oggi denuncia con tanto vigore gli portava l’unica cosa che gli è sempre importata nella vita: i soldi, cosa di cui non ha fatto mistero neanche nella sua docuserie su Netflix Io sono notizia, nella quale ha dimostrato di essere pronto a tutto pur di portare avanti i suoi interessi. È un po’ difficile, per esempio, pensare che Fabrizio Corona che intratteneva da anni rapporti con Chi non sapesse come funzionava la baracca che ora vuole distruggere, ed è sempre un po’ difficile che non sapesse vita, morte e miracoli dei nomi che fino a ieri proteggeva anche lui e che oggi invece dileggia e schernisce vai a capire perché proprio adesso e non vent’anni fa - a un certo punto è logico chiedersi perché anni fa Corona non avesse fondato un suo giornale e pubblicato tutti i servizi che voleva per far trionfare «la verità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabrizio Corona vuole smascherare il «sistema», ma ci ha fatto parte fino a ieri

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

FABRIZIO CORONA SMASCHERA MARIA DE FILIPPI: IL SISTEMA SEGRETO CHE FA TREMARE MEDIASET

