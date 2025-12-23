Ho fatto nomi e cognomi Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini | Se gli prendono il telefono trovano Sodoma e Gomorra

Quello di Antonio Medugno «è solo il caso zero di migliaia», è questa la certezza che Fabrizio Corona ha confessato dopo essere uscito da Palazzo di giustizia di Milano, dove è stato sentito dai pm nell’ambito dell’indagine per revenge porn per cui l’ex re dei paparazzi è indagato nel caso Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe infatti, secondo alcune testimonianze raccolte da Corona, avvicinato potenziali concorrenti con avance esplicite, arrivando in certi casi ad « abusi, violenze sessuali e molestie » promettendo loro un posto nel cast. « Ho fatto i nomi oggi ai pm. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Corona esce dal Tribunale e attacca: “Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra”

Leggi anche: Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sigilli Askatasuna, Esposito: “La sinistra presta il fianco al centro sociale, ho pagato per aver fatto nomi e cognomi di chi copriva i violenti”; «Volevo segnalarli alla Guardia di Finanza»: 60enne condannata per diffamazione dopo la recensione online; Sanità in Sicilia. Il caso dei medici spostati in ufficio con stipendi triplicati; Askatasuna, j'accuse di Esposito: Indulgenza e coperture, errore scellerato il patto di Lo Russo.

Corona 'ho fatto i nomi ai pm, sono pronte due denunce contro Signorini' - Tre minuti ho parlato del revenge porn e un'ora di Alfonso Signor ... msn.com