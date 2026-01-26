Fabrizio Corona | Il giudice ha scelto di stare dalla parte del potere stasera parlo del Sistema Mediaset

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere. Con un tono diretto, Corona anticipa che nella serata discuterà approfonditamente di questa situazione, evidenziando le dinamiche che, a suo avviso, coinvolgono le istituzioni e le aziende del settore televisivo.

Corona commenta il provvedimento d'urgenza che lo costringe a rimuovere le puntate precedenti di Falsissimo e non menzionare Alfonso Signorini in merito alle vicende recenti, ma contrattacca e anticipa i temi della serata: "Passerò al Sistema Mediaset". E fa i nomi: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nell’intervista a Lo Stato delle Cose, Corona spiega la rottura con Alfonso Signorini dopo trent’anni di collaborazione.

Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce.

Fabrizio Corona sfida la Procura Non mi fermate, il video uscirà lo stesso

