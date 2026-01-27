Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva. Lo ha comunicato direttamente lui stesso durante la trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona. Questa notizia ha suscitato attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Claudio Lippi sta male. A farlo sapere lo stesso conduttore, riapparso a Falsissimo, il programma di Fabrizio Corona. Il presentatore, che il prossimo giugno compirà 81 anni, è in terapia intensiva e ha voluto chiamare l’ex re dei paparazzi per dare la sua testimonianza sul mondo della tv. Quella tv dove ha lavorato per decenni e che l’ha deluso molto negli ultimi anni della sua carriera fino a portarlo ad un progressivo allontanamento dal piccolo schermo. La malattia di Claudio Lippi, cosa è successo e come sta. Da qualche anno lontano dai riflettori, Claudio Lippi ha voluto mettersi in contatto con Fabrizio Corona per complimentarsi sul suo lavoro sul caso Signorini e per aiutarlo a smascherare quello che è stato ribattezzato il sistema Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste; Claudio Lippi in terapia intensiva; Claudio Lippi torna a far parlare di sé: l’intervista shock che non si dimentica.

Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso MediasetRicoverato in terapia intensiva, Claudio Lippi videochiama Fabrizio Corona e interviene sul caso Signorini e Mediaset. Duro il commento del conduttore: Vorrei vedere saltare un po’ di ... dilei.it

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste” In terapia intensiva, il conduttore interviene a “Falsissimo” in una videochiamata con Fabrizio Corona per parlare di Mediaset. - facebook.com facebook

Ce mancava giusto Claudio Lippi dalla terapia intensiva. #Falsissimo x.com