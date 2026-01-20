F1 Test Barcellona 2026 | programma orari tv streaming

Dal 26 al 30 gennaio, Barcellona ospiterà i test ufficiali della Formula 1 in vista del Mondiale 2026. Durante questa settimana, le squadre testeranno le nuove vetture e le strategie di gara. È possibile seguire gli eventi in diretta streaming o in televisione, consultando i programmi e gli orari ufficiali. Questi test rappresentano un momento importante per valutare le innovazioni tecniche e le performance delle monoposto.

Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio Barcellona ospiterà la prima finestra non ufficiale di test della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Gli undici team del circus hanno prenotato la pista catalana per effettuare uno shakedown a porte chiuse in cui potranno finalmente portare in pista le macchine che apriranno il nuovo ciclo tecnico regolamentare. Il circuito di Montmelò sarà off-limits per tifosi e stampa, quindi bisognerà attendere ancora un paio di settimane per vedere i primi test collettivi ufficiali in Bahrain delle nuove Formula Uno. Il tracciato spagnolo consentirà alle squadre di raccogliere dati preziosi per avere una miglior base di partenza in vista delle due finestre successive di test (entrambe a Sakhir, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto verso il debutto stagionale previsto in Australia dal 6 all’8 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: F1, GP Qatar 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: F1, GP Las Vegas 2025: programma, orari, tv, streaming Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming - Da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio Barcellona ospiterà la prima finestra non ufficiale di test della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. oasport.it

La Ferrari presenterà la livrea della SF-26 il 23 gennaio, poi Leclerc e Hamilton dovrebbero effettuare il primo shakedown della monoposto a Fiorano lo stesso giorno, prima di dirigersi ai test di Barcellona dal 26 al 30 gennaio. Fonte: Formula Passion #Mema facebook

La Cadillac ha svelato la livrea che utilizzerà durante i primi test della stagione 2026 a Barcellona #F1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.