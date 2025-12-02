Roma, 2 dic. (Adnkronos) - ''Le criticità più importanti sono sicuramente i dazi e lo sono sicuramente il cambio eurodollaro. Il governo sta dando un grande risalto a quelle che sono gli interessi fuori dal nostro confine nazionale e lo facciamo con due obiettivi importanti che ci sono stati i dati: Il primo obiettivo fondamentale è quello di passare da 620 miliardi di euro ai 700 miliardi di euro nei prossimi due anni. Il secondo obiettivo riguarda l'export dell'agroalimentare salendo da 70 miliardi a 100 miliardi''. Lo sottolinea Matteo Zoppas, presidente dell'Ice, in occasione dell'assemblea annuale di Alis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zoppas: "Export Made in Italy è importante, target è 700 mld"