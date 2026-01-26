Export modenese da record i prodotti manifatturieri valgono quasi 13,4 miliardi di euro

L’export modenese si conferma in crescita, raggiungendo circa 13,4 miliardi di euro. Pressoché invariato, rappresenta un elemento chiave dell’economia locale, grazie all’orientamento internazionale delle imprese e alla qualità riconosciuta delle produzioni. Questo risultato sottolinea l’importanza del settore manifatturiero nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, mantenendo Modena tra le principali aree di esportazione in Italia.

L'indagine di Lapam Confartigianato conferma il forte orientamento internazionale del sistema produttivo locale. Il comparto della meccanica è il principale comparto esportatore L’export rimane uno dei pilastri dell’economia della provincia di Modena, a conferma del forte orientamento internazionale del sistema produttivo locale e della qualità, apprezzata nel mondo, delle eccellenze prodotte dalle nostre imprese. Una conferma che arriva direttamente anche dall’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha analizzato i dati delle esportazioni per l’area nei primi nove mesi del 2025. Complessivamente, l’export dei prodotti manifatturieri vale per la provincia di Modena quasi 13,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Modenatoday.it

