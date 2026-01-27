Europeo il Setterosa travolge la Serbia | è già alla seconda fase
La squadra italiana di pallanuoto femminile ha ottenuto una vittoria significativa contro la Serbia, con un punteggio di 17-6 a Madeira. Grazie a prestazioni convincenti, tra cui le triple di Giustini, Bianconi e Marletta, il Setterosa ha già conquistato il passaggio alla seconda fase del torneo europeo. Una prestazione che conferma la crescita e la solidità della squadra in questa competizione internazionale.
Dodici gol di scarto contro la Croazia, 11 contro la giovane Serbia. Nella seconda giornata dell'Europeo donne, a Madeira, il Setterosa gioca ancora sul morbido ed è già alla fase successiva, come vuole questa formula astrusa: si chiude sul 17-6 e in difesa è una prova decisamente migliore rispetto all'esordio. "E' stato un buon allenamento. Qualche calo di tensione si è notato, ma effettivamente siamo stati più attenti dietro. Quanto all'attacco, funziona quando puntiamo su profondità e velocità" commenta il ct Carlo Silipo. Effettivamente, quando giocano in velocità, le azzurre fanno vedere le cose migliori: è così che confezionano il break di 7-0 tra primo e secondo tempo, colpendo ripetutamente in controfuga e portandosi sul 10-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pallanuoto: seconda vittoria agevole per il Setterosa, Serbia sconfitta 17-6 agli Europei
La Nazionale italiana di pallanuoto femminile ha ottenuto la seconda vittoria agli Europei in Portogallo, battendo la Serbia con un punteggio di 17-6.
LIVE Italia-Serbia 17-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria dominante del Setterosa che supera la prima fase
L'incontro tra Italia e Serbia si è concluso con una vittoria netta per il Setterosa, che ha superato la prima fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026.
