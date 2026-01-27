Europei di Pallanuoto il Setterosa batte la Croazia all’esordio 24-12

L’Italia torna in vasca agli Europei di Pallanuoto a Funchal, portando a casa un risultato positivo all’esordio contro la Croazia con il punteggio di 24-12. La partita segna l’inizio della competizione e mette in evidenza le ambizioni della squadra italiana in questa edizione del torneo.

Funchal – E’ un esordio vincente quello del Setterosa agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Funchal, in Portogallo. Le Azzurre hanno battuto la Croazia, nella prima partita in programma del Girone C, 24-12 con una serie di reti abbondanti delle atlete (cinque gol di Cocchiere, quattro di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi). Una pioggia di gol per andare avanti con il sorriso in competizione. Nella giornata di oggi, 27 gennaio, l’Italia di Coach Silipo torna in gara e lo farà con la Serbia. In programma alle ore 13,15 (ora italiana). Le dichiarazioni, il tabellino e i gironi – Fonte Federnuotofedernuoto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Europei Pallanuoto

Il Setterosa ha iniziato gli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo con una vittoria agevole contro la Croazia, conclusa 24-12.

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Europei Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Serbia-Italia 17-13. Settebello in finale per il bronzo; Il Settebello agli Europei 2026: tutto quello che c'è da sapere; Europeo, Settebello battuto: bronzo alla Grecia. E adesso forza Setterosa; Quando Italia-Georgia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming.

Italia-Serbia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingTorna subito in acqua, a meno di 24 ore dalla vittoria all'esordio, il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di ... oasport.it

Europei di pallanuoto, medaglia di legno per il nuovo SettebelloSfuma il sogno podio per la 'giovine Italia' di Campagna, sconfitta nella finale di consolazione dalla Grecia, che conquista il bronzo ... corrieredellosport.it

Buona la prima per il Setterosa. L'Italia apre gli Europei di pallanuoto femminile all'Olympic Complex di Funchal con una vittoria convincente. Foto European Aquatics - facebook.com facebook

SETTEROSA A RAPPORTO Iniziano oggi gli Europei per la Nazionale femminile di pallanuoto! Alle 14.45 italiane le azzurre affrontano la Croazia a Funchal! La settimana parte subito con l’adrenalina in Portogalloooooooo #ItaliaTeam @FINOffici x.com