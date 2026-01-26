Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. La partita, in programma il 24 dicembre, rappresenta l'esordio ufficiale del Setterosa in competizione. Aggiorna la diretta per tutte le fasi dell'incontro e le informazioni più recenti sul risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Il Setterosa ha avuto bisogno di qualche minuto per rompere il ghiaccio nel primo quarto prima di iniziare a dilagare. Con il passare dei minuti le azzurre hanno concesso sempre meno alle croate, costrette ad alzare bandiera bianca 15.59 Finisce qui! L’Italia batte la Croazia 24-12!! 0.05 Goooooooool Cocchiereeeeeeeeeee!! Italia-Croazia 24-12 0.29 Fallo in attacco di Cocchiere. La Croazia riparte velocemente e trova la rete con Jelena Butic. Italia-Croazia 23-12. 1.19 Gooooooool!! Palla rubata da Sofia Giustini che dà vita al contropiede servendo Bettini, la quale poi scarica sul secondo palo dove c’è Roberta Bianconi che trova la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 24-12, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: esordio perfetto per il Setterosa

Segui in tempo reale la partita Italia-Croazia dei Campionati Europei di pallanuoto femminile 2026, con aggiornamenti continui sul risultato.

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, in programma il 19 ottobre.

LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del Setterosa, tornano Tabani e MarlettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it

LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.30 ... oasport.it

L’Italia si conferma tra le prime quattro d’Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla “Belgrade Arena” sfida in semifinale la Serbia campione olimpica - facebook.com facebook

Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia 13-10 e va in semifinale agli Europei di Belgrado x.com