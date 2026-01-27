L'arbitro Juan Martínez Munuera sarà responsabile della direzione della partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La sua presenza in campo garantirà il rispetto delle regole e un arbitraggio equilibrato in un incontro importante per entrambe le squadre.

Sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera a dirigere Panathinaikos–Roma, gara valida per l’ ottava e ultima giornata della fase campionato di UEFA Europa League. Calcio d’inizio giovedì alle 21 all’ Olympic Athletic Center of Athens ‘Spyros Louis’. La squadra arbitrale sarà composta dagli assistenti Carlos Álvarez Fernández e Miguel Martínez, quarto uomo Miguel Ángel Ortiz Arias. Al VAR Javier Iglesias Villanueva, AVAR Alejandro Muñiz Ruiz. Per la Roma si tratta di un incrocio inedito: Martínez Munuera non ha mai diretto i giallorossi. Bilancio invece favorevole con il Panathinaikos: quattro precedenti, tre vittorie e una sconfitta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Europa League, Panathinaikos-Roma: arbitra Martínez Munuera

Approfondimenti su Europa League

La fase a gironi dell’Europa League si conclude con la partita tra Roma e Panathinaikos.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Europa League

Argomenti discussi: Panathinaikos-Roma: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Panathinaikos-Roma giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi.

Dove vedere Panathinaikos-Roma giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa Roma vuole gli ottavi di Europa League: la League Phase si chiude con la sfida sul campo del Panathinaikos. Canale tv e diretta streaming della gara. goal.com

Probabili formazioni Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Pisilli, Soulé, Pellegrini e MalenRoma di scena sul campo del Panathinaikos per andare a caccia degli ottavi di Europa League: le scelte di formazione di Benitez e Gasperini. goal.com

Quali squadre sono più forti del Bologna in Europa League - facebook.com facebook

7. Roma 2-0 Stuttgart | Europa League x.com