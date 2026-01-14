Europa League chiusura della League Phase con il Panathinaikos | da venerdì disponibili i biglietti

La fase a gironi dell’Europa League si conclude con la partita tra Roma e Panathinaikos. Da venerdì sono disponibili i biglietti per questa importante occasione. Gennaio rappresenta un mese chiave per i giallorossi, tra impegni di mercato, campionato e la prosecuzione del percorso europeo. Resta aggiornato sulle opportunità di assistere alla sfida e segui le novità relative alla competizione.

Gennaio è un mese decisamente importante per la Roma non solo per il mercato ed il campionato, ma anche per il prosieguo del cammino in Europa League. Per concludere la League Phase mancano solamente due partite, l'ultima delle quali sarà giovedì 29 gennaio contro il Panathinaikos, con i giallorossi che potrebbero giocarsi direttamente l'accesso agli ottavi di finale. Per l'ultima trasferta europea di questa prima fase, il club giallorosso ha comunicato quando inizierà la vendita dei biglietti per coloro che volessero recarsi a seguire il match in Grecia. Il comunicato della Roma. Saranno disponibili dalle ore 12:00 di venerdì 16 i biglietti di Panathinaikos-Roma, ultimo impegno della fase campionato di Europa League.

