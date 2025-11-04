Malmö–Panathinaikos Europa League | preview probabili formazioni e pronostico
Calcio d’inizio: giovedì 6 novembre, ore 18:45 (Italia) – Elada Stadion, Malmö Obiettivo: punti pesanti per restare in corsa nella League Stage ed evitare guai di classifica. Momento delle squadre. Malmö – Alterna buone trame a cali di concentrazione, soprattutto nel finale. In casa il rendimento recente non è stato lineare e la gestione dell’area sui cross è il vero tema da risolvere. Panathinaikos – Con Benítez si vedono organizzazione e principi chiari, ma fuori casa resta qualche incertezza nelle transizioni difensive. La qualità davanti c’è, il problema è la continuità. Team news. Malmö Difesa guidata dall’esperienza di Pontus Jansson accanto a Colin Rösler. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
